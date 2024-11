Bahar dá lição de vida para telespectadores de Força de Mulher Personagem interpretada por Özge Özpirinçci emocionou os fãs da novela ao refletir sobre doação de medula óssea de Sirin (Seray Kaya) Novidades|Do R7 17/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 17/11/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bahar (Özge Özpirinçci) comove os fãs de Força de Mulher ao refletir sobre a vida Reprodução/RECORD

Bahar (Özge Özpirinçci) não tem um minuto de paz em Força de Mulher. A protagonista recebeu a notícia de que tem um doador compatível para a sua medula óssea, mas logo em seguida descobriu que essa pessoa é a sua irmã, Sirin (Seray Kaya).

Ao conversar sobre o assunto com Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e Arif (Feyyaz Duman), Bahar refletiu sobre a vida e encantou os telespectadores da novela turca. “Quando enfrentamos a morte, o orgulho fica de lado”, disse a mocinha. No perfil oficial da trama no Instagram, os fãs concordaram com a reflexão da personagem.

Confira a publicação:

“Verdade”, concordou uma seguidora. “O nome Força de Mulher faz jus a todas da novela e a muitas mulheres desse mundo, que sofrem no anonimato! Belíssimo papel dessa atriz”, elogiou uma telespectadora. ”Bahar é uma mulher forte pelos filhos, são lindos”, comentou uma fã.

‌



A novela Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja sete vezes em que a protagonista de Força de Mulher arrasou nas fotos em frente ao espelho:

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Özge Özpirinçci, a intérprete de Bahar, em Força de Mulher, arrasa na dramaturgia e na moda! A atriz turca mostrou que é gente como a gente e não dispensa uma foto em frente do espelho; vem ver! Reprodução/Instagram