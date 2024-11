Bahar descobre quem é a mulher que teria sido ‘amante’ de Sarp No capítulo especial de Força de Mulher desta quinta (17), a viúva ainda sai para procurar Sirin e Ceyda a ajuda Novidades|Do R7 17/10/2024 - 15h14 (Atualizado em 17/10/2024 - 15h14 ) twitter

Bahar descobre nome da 'amante' de Sarp Reprodução/RECORD

Nesta quinta (17), às 21h, a RECORD exibe mais um capítulo especial da novela Força de Mulher. No episódio, Bahar (Özge Özpirinçci) finalmente descobre que Sirin (Seray Kaya) é a mulher que lhe atormentava e ligava no telefone de Sarp (Caner Cindoruk), além de trocar mensagens amorosas com seu “falecido” marido. Primeiro ela perde o chão, depois fica totalmente furiosa e confronta o padrasto. Em seguida, Bahar vai até a casa da mãe para encontrar a irmã mais nova.

Hatice (Bennu Yıldırımlar) recebe ligação de Enver e fica atordoada com a notícia de que Bahar está indo procurar Sirin. Ceyda (Gökçe Eyüboğlu), mesmo abalada, tenta ajudar Bahar com as crianças.

E mais: Sarp/Alp conta para Piril (Ahu Yagtu) que encontrou alguém que conhece ele, Bahar e seus filhos. A milionária fica aflita e implora para irem embora de Istambul. Ceyda fica sem condições de cuidar do filho e resolve entregá-lo novamente para sua mãe. Doruk (Ali Semi) se preocupa com a vizinha e diz a mãe que quer vê-la. Sirin fica admirando o desenho que fez do rosto de Arif (Feyyaz Duman).

Não perca! A partir das 21h, capítulo especial de Força de Mulher.

