Bahar diz que prefere morrer a aceitar a doação de medula de Sirin No capítulo desta terça-feira (22), a mãe de Nisan e Doruk descobre o esconderijo da irmã e vai encontrá-la; saiba mais Novidades|Do R7 22/10/2024 - 17h17 (Atualizado em 23/10/2024 - 17h28 )

Sirin ficou incrédula ao ver Bahar Divulgação/RECORD

No capítulo desta terça-feira (22) de Força de Mulher, uma busca incansável pode chegar ao fim. Depois de um dia inteiro de procura, Bahar (Özge Özpirinçci) descobre onde Sirin (Seray Kaya) está. Mesmo esgotada ela vai até a casa de Jale (Ece Özdikici) e, ao chegar na rua, encontra a irmã, que ficar perplexa ao vê-la.

Hikmet (Melih Çardak) liga para Bahar e conta que encontraram a vizinha da sogra. Ela, sem pensar duas vezes, vai até o endereço e deixa as crianças com Ceyda (Gökçe Eyüboğlu). Na volta, o motorista de Hikmet muda o caminho e Bahar pede para descer do carro, mas ele não permite e segue o destino que o patrão determinou.

Hatice (Bennu Yıldırımlar) ouve de Bahar que prefere morrer a aceitar a doação de medula da Sirin. Jale resolve expulsar Sirin, acreditando que ela fez uma maldade com o filho.

A novela Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD.

