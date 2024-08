Bahar enfrenta uma avalanche de eventos que a deixam esgotada em Força de Mulher No capítulo desta quinta (29), a viúva de Sarp perde a paciência sem considerar as possíveis repercussões de suas palavras Novidades|Do R7 29/08/2024 - 16h33 (Atualizado em 29/08/2024 - 16h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Em momento de fúria, Bahar ameaça Hikmet Divulgação/RECORD

Nesta quinta-feira (29), em Força de Mulher., Bahar (Özge Özpirinçci) enfrenta uma avalanche de eventos que a deixam completamente esgotada. Com as emoções à flor da pele e sem conseguir mais lidar com a pressão, ela perde a paciência.

Em um momento de desespero e irritação, ela tem um ataque de fúria e acaba ameaçando Hikmet (Melih Çardak), sem considerar as possíveis repercussões de suas palavras.

Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos capítulos gratuitamente.

Veja sete momentos marcantes de Bahar e Sarp: