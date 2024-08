Bahar precisa sair às pressas do trabalho por causa de Doruk no capítulo de Força de Mulher desta segunda (5) Mãe é chamada na escola para resolver um conflito que envolve seu filho; não perca! Novidades|Do R7 05/08/2024 - 18h35 (Atualizado em 05/08/2024 - 18h35 ) ‌



Confira as emoções do próximo capítulo na tela da RECORD Divulgação/RECORD

Bahar é chamada na escola, quando Doruk e Bora, filho de Musa, entram em conflito. Chegando ao local, a professora aconselha um encontro entre as famílias para melhorar a relação dos meninos. No parque, enquanto as crianças se divertem, Bahar e Musa conversam.

Jale discute com Musa na frente do filho do casal. Descontrolada, ela pede o divórcio e diz que não quer ser mãe. Hatice mostra-se hostil ao dar de cara com os netos em sua casa.

