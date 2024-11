Bahar sincera! Protagonista diverte o público ao revelar que as mães ficam felizes quando os filhos estão na escola Em uma das cenas de Força de Mulher, Nisan revelou o segredo de sua mãe para Arif Novidades|Do R7 24/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 24/11/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bahar faz mamães que assistem Força de Mulher se identificarem Reprodução/Instagram

Nisan (Kübra Süzgün) divertiu Arif (Feyyaz Duman) e o público de Força de Mulher ao revelar um segredo de Bahar, personagem de Özge Özpirinçci: “A mamãe disse que quando os filhos vão para a escola, as mães ficam tão felizes que até dançam”.

As mulheres que acompanham a novela concordaram com a protagonista: “Achei tão linda essa cena. Realmente, Bahar, quando nossos filhos estão na escola conseguimos resolver coisas que com eles seria mais difícil”, disse uma seguidora.

Outra internauta completou em tom descontraído: “Amo meu filhão, mas quando ele vai para a escola realmente fico livre, até mesmo para fazer vários nadas”.

Confira:

‌



Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja o que já sabemos até agora sobre Sarp e Piril em Força de Mulher:

Publicidade 1 / 15 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A relação de Sarp (Caner Cindoruk), ou melhor Alp, com Piril (Ahu Yağtu, é repleta de mistérios e intriga o público de Força de Mulher. Afinal, como eles se conheceram? Por que o marido de Bahar (Özge Özpirinçci) se casou com outra mulher? Como ele sobreviveu ao acidente na balsa? Todas essas perguntas serão respondidas ao longo da novela, mas enquanto isso, confira o que já sabemos sobre o casal! Reprodução/RECORD