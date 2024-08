Bahar tem a chance de descobrir a verdade sobre a morte de Sarp em Força de Mulher A viúva toma coragem para olhar as fotos e vídeos armazenados no celular do rapaz; não perca o capítulo desta sexta (23), a partir das 21 horas Novidades|Do R7 23/08/2024 - 13h25 (Atualizado em 23/08/2024 - 13h25 ) ‌



Bahar tem a chance a verdade sobre a morte de seu marido Sharp Divulgação/RECORD

Nesta sexta (23), em Força de Mulher, após Enver (Serif Erol) enviar o telefone de Sarp (Caner Cindoruk) ao local de trabalho de Bahar (Özge Özpirinçci), ela, finalmente, tem a oportunidade de descobrir a verdade sobre a morte de seu marido. Com mais calma, a mãe de Doruk (Ali Semi Sefil) e Nisan (Kübra Süzgün) toma coragem para examinar as fotos e vídeos armazenados no aparelho.

Durante um encontro com a amiga Yeliz (Ayça Erturan), ela é aconselhada a verificar as mensagens que estão no telefone, uma decisão que pode marcar um passo importante, em sua busca por respostas.

