Bahar vai até a cidade natal de Sarp e tem um encontro carregado de muitas emoções No capítulo de Força de Mulher desta segunda (26), a viúva descobre que o esposo deixou algo para ela; não perca! Novidades|Do R7 26/08/2024 - 12h23 (Atualizado em 26/08/2024 - 12h23 ) ‌



Bahar começa a descobrir segredos sobre seu marido Sarp Divulgação/RECORD

No capítulo desta segunda (26), na novela Força de Mulher, Bahar (Özge Özpirinçci) finalmente decide mostrar aos filhos as fotos e vídeos que estão guardados no celular do falecido marido. Ela encontra um número e resolve fazer uma ligação. Um velho amigo de Sarp (Caner Cindoruk) atende e, profundamente emocionado, conta que tem algo que o esposo deixou para entregar a ela.

A viúva, sem pensar, vai até a cidade natal de Sarp e tem um encontro carregado de muita emoção e memórias do passado.

