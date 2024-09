Caner Cindoruk mostra bastidores das gravações de Força de Mulher Intérprete de Sarp também demonstrou sua gratidão aos colegas de elenco da novela turca Novidades|Do R7 06/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 06/09/2024 - 02h00 ) ‌



Caner Cindoruk interpreta Sarp na novela Força de Mulher Reprodução/Instagram

Caner Cindoruk, intérprete de Sarp em Força de Mulher, compartilhou em seu perfil oficial no Instagram os bastidores das gravações da novela turca, que tem conquistado o público da RECORD.

Nos registros, Cindoruk aparece ao lado de Özge Özpirinçci (Bahar), Bennu Yıldırımlar (Hatice), Feyyaz Duman (Arif) e muitos outros atores do elenco. Na legenda, ele demonstra a gratidão ao projeto e aos colegas: “Obrigado a todos pelo esforço”.

Os brasileiros provaram que são verdadeiros fãs do sucesso internacional e fizeram questão de comentar na publicação do ator: “Que belíssimo trabalho, aqui no Brasil, vocês são um sucesso!”, disse uma seguidora.

“Excelentes atores”, elogiou outra. “Que turma maravilhosa”, escreveu mais uma fã que acompanha a novela pela RECORD.

A novela Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

