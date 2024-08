Capítulo especial: Bahar abre as mensagens do celular de Sarp e desconfia que ele tinha uma amante Nesta terça (27), ao ler o conteúdo, a viúva se desespera e começa a gritar; assista Força de Mulher, às 21h, na RECORD! Novidades|Do R7 27/08/2024 - 11h18 (Atualizado em 27/08/2024 - 11h18 ) ‌



Bahar resolve abrir as mensagens do celular de Sarp Divulgação/RECORD

No capítulo especial de Força de Mulher desta terça (27), Bahar (Özge Özpirinçci) lembra do conselho de Yeliz (Ayça Erturan), cria coragem e acessa as mensagens do falecido marido. Ao ler o conteúdo ela fica em choque, começa a gritar e quebra a foto de Sarp (Caner Cindoruk).

Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) se assustam com o estado da mãe. Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) ouve o barulho e corre até o apartamento da viúva, que decepcionada, se abre com vizinha. Bahar passa a noite em claro e falta ao trabalho. Arif (Feyyaz Duman) leva as crianças para a escola. Preocupada, Yeliz vai à casa de Bahar e a amiga lhe conta o que descobriu sobre Sarp.

Força de Mulher vai ao ar, de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos capítulos da semana de graça.

