Ceyda é a nova queridinha do público de Força de Mulher Personagem interpretada por Gökçe Eyüboğlu caiu nas graças dos telespectadores da novela turca na tela da RECORD Novidades|Do R7 01/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 01/12/2024 - 02h00 )

Ceyda conquista o público de Força de Mulher com autenticidade Reprodução/RECORD

Avisa que é ela! Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) é a nova queridinha do público de Força de Mulher. A amizade da cantora com Bahar (Özge Özpirinçci) e os últimos acontecimentos da trama renderam à personagem muito carinho dos telespectadores da novela turca nas redes sociais.

No perfil oficial de Força de Mulher no Instagram, os fãs não pouparam elogios à cantora em uma publicação que brincava com uma cena dela.

Confira a postagem:

A vizinha de Bahar fez o público se identificar com a publicação e eles deixaram vários comentários enaltecendo a personagem. “A Ceyda é a melhor”, disse uma seguidora. “Ceyda é uma comédia! Gosto dela”, escreveu outra fã. “Maravilhosa!”, elogiou mais uma.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja por que Ceyda é a dona do show na novela:

Quando Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) pega o microfone, os fãs de Força de Mulher já sabem: vai ter show! Animada, ela soltou a voz para os amigos e nem imaginava que na plateia estava sendo servida uma torta de climão bem fresca! Arif (Feyyaz Duman) e Bersan (Sahra Şaş) tretaram feio