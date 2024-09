Com remorso, Ceyda revela a Bahar quem tentou prejudicá-la em Força de Mulher No capítulo desta sexta (6), Doruk conta que levou o pacote misterioso para brincar na escola; saiba mais! Novidades|Do R7 06/09/2024 - 14h54 (Atualizado em 06/09/2024 - 14h54 ) ‌



Ceyda, com remorso, decide revelar a verdade a Bahar Divulgação/RECORD

Nesta sexta-feira (6) de Força de Mulher, Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) invade a casa de Bahar (Özge Özpirinçci) em desespero, procurando um embrulho com drogas que Bersan (Sahra Şaş) deixou ali para incriminar a viúva. A situação se torna caótica, e Doruk (Ali Semi Sefil) e Nisan (Kübra Süzgün) ficam assustados com a agitação. Apesar da tensão, a polícia realiza uma busca minuciosa na casa, mas não encontra nada e acaba indo embora.

Mais tarde, Doruk (Ali Semi Sefil) revela que levou o pacote para a escola para brincar com ele, mas acabou perdendo o embrulho lá. Arif (Feyyaz Duman) tenta entender o que a polícia estava realmente procurando e decide falar com Bahar para esclarecer a situação. Ceyda, dominada pelo remorso com o transtorno causado à vizinha, decide revelar a verdade sobre quem tentou prejudicá-la.