Conheça Ali Semi Sefil, o ator mirim que interpreta Doruk em Força de Mulher Por sua participação na produção, ele recebeu o prêmio de Melhor Ator Mirim no 45º Pantene Golden Butterfly Awards Novidades|Do R7 31/07/2024 - 18h12 (Atualizado em 31/07/2024 - 18h12 )



Interpretando Doruk, Ali conquistou o prêmio de melhor ator mirim Divulgação/RECORD

O pequeno Ali Semi Sefil fez sua estreia na televisão turca aos quatro anos de idade, interpretando o adorável Doruk na novela Força de Mulher, um papel que marcou o início de sua promissora trajetória.

Por sua participação na produção, Ali recebeu o prêmio de Melhor Ator Mirim, ao lado da colega de elenco Kübra Süzgün, no “45º Pantene Golden Butterfly Awards”.

Mas o talento desse jovem que nasceu em Istambul vai além da interpretação. Atualmente, com 11 anos, ele encanta seus seguidores nas redes sociais , tocando vários instrumentos como piano, violoncelo e bateria.

Além de seu sucesso na televisão, Sefil também conquistou o reconhecimento no cinema com seu papel no filme Entre Irmãos em 2018.

A novela Força de Mulher está no ar de segunda a sexta, às 21h, na tela de RECORD e traz a história de sobrevivência de Bahar (Özge Özpirinçci), uma jovem viúva com dois filhos.

