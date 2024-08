Conheça ator Devrim Özder Akin, que dá vida ao romântico e paciente Musa em Força de Mulher Famoso na Turquia pela sua profissão, o ator cativa o público da novela transmitida pela RECORD Novidades|Do R7 09/08/2024 - 15h38 (Atualizado em 09/08/2024 - 15h38 ) ‌



O artista iniciou sua carreira no teatro, se destacando em musicais Divulgação/RECORD

O gente-boa Musa, da novela Força de Mulher, é interpretado pelo ator Devrim Özder Akin. Formado pelo Departamento de Música da Escola Secundária de Belas Artes, de Eskişehir Anatolian, em 1994, Devrim teve aulas de violoncelo, piano, voz, coro, solfejo, audição e harmonia. Apaixonado pelas artes cênicas, após adquirir toda essa bagagem na parte musical, ele passou a se dedicar à interpretação e estudou teatro no Conservatório Estadual da Universidade de Anadolu.

Depois de tanto estudo, Devrim iniciou sua carreira no teatro e logo se destacou, em especial em espetáculos musicais. Não demorou muito para aparecer nas produções da televisão e do cinema turco. Atualmente, ele é um dos atores mais populares do país, e já tem um trabalho consolidado, inclusive com prêmios importantes, como o de Melhor Ator de Comédia/Musical do Teatro Kundakçı / Sadri Alışık 2017.

Muito querido pelo público por seu personagem em Força de Mulher, Devrim também integrou o elenco de filmes como Devrim Arabalari (2008), Kanimdak Barut (2009) e Boa Viagem (2022), além de participar de séries de sucesso na Turquia, como: Eu a chamei de Feriha (2011), Friends Are Good (2016) e Infância (2020).

O trabalho deste versátil ator pode ser visto na trama de Força de Mulher