Conheça Kübra Süzgün e Ali Semi Sefil, as crianças da novela Força de Mulher Na trama, que estreia na RECORD no dia 29 de julho, os jovens atores vivem Nisan e Doruk, filhos da protagonista Bahar, interpretada por Özge Özpirinçci Novidades|Do R7 23/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 23/07/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Kübra Süzgün e Ali Semi Sefil interpretam Nisan e Doruk na novela Divulgação

Força de Mulher estreia dia 29, às 21h, na RECORD, e vai contar a história de Bahar (Özge Özpirinçci), que luta para criar os dois filhos pequenos, Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil), após perder o marido, Sarp (Caner Ci̇ndoruk), em um acidente. As crianças prometem emocionar o público com seu talento e fofura na trama turca que é um sucesso mundial.

Quem é Kübra Süzgün?

Atualmente com 15 anos, Kübra Süzgün nasceu em 26 de junho de 2009, em Istambul, na Turquia, e estreou na televisão aos 6 anos. Em 2018, venceu o prêmio de “Melhor Atriz Mirim” durante a celebração do 45º Pantene Golden Butterfly Awards. Seu trabalho mais recente foi no filme O Outro Lado do Amor (Evlilik Hakkinda Her Sey), em 2022.

Kübra Süzgün hoje com 15 anos e Ali Semi Sefil com 11 anos Reprodução/Instagram

Quem é Ali Semi Sefil?

Atualmente com 11 anos, Ali Semi Sefil nasceu em 17 de janeiro de 2013, em Istambul. Força de Mulher foi sua estreia na televisão turca, aos 4 anos. Além da novela, também participou do filme Entre Irmãos (Kelebekler), em 2018. No mesmo ano, venceu o prêmio de “Melhor Ator Mirim” ao lado da colega de elenco no 45º Pantene Golden Butterfly Awards.

Fique ligado e acompanhe a novela a partir do dia 29 de julho, às 21h, na RECORD.