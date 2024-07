Conheça Özge Özpirinçci, atriz que interpreta Bahar em Força de Mulher A artista turca já atuou em diversas novelas, em seriado e também no cinema Novidades|Do R7 30/07/2024 - 14h10 (Atualizado em 30/07/2024 - 14h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Özge Özpirinçci é conhecida por seu carisma, talento e pelo apoio a diversas causas sociais DIVULGAÇÃO/RECORD

Bahar em Força de Mulher, Özge Özpirinçci, é uma aclamada atriz turca e nasceu em 1º de abril de 1986, em Istambul. É conhecida por seu carisma e pelo apoio a diversas causas sociais, contribuindo para a conscientização sobre questões importantes na sociedade turca. Seu portfólio inclui uma ampla gama de personagens, desde dramas românticos até comédias, demonstrando sua versatilidade e profundidade como artista.

A atriz também já fez parte do elenco de diversas produções turcas, como as novelas Al Yazmalım (2012), Novamente Apaixonados (2013), Tatar Ramazan (2014), a minissérie Ilk Ve Son (2021) e a série O Submarino - 1ª Temporada (2022). Além de sua carreira na televisão, Özpirinçci também brilhou no cinema turco, com papéis notáveis em filmes, como Anatolian Eagles (2011) e Acı Tatlı Ekşi (2017).

Pela atuação na novela Força de Mulher, Özge conquistou o prêmio de Melhor Atriz, durante a celebração do prêmio 45º Pantene Golden Butterfly Awards.

O sucesso mundial Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta, às 21h, na RECORD.