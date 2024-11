Descubra curiosidades de Ahu Yagtu, a misteriosa Piril de Força de Mulher Atriz, que chegou recentemente à trama como esposa de Sarp, tem uma longa carreira no audiovisual da Turquia Novidades|Do R7 13/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 13/10/2024 - 02h00 ) twitter

Ahu Yagtu interpreta Piril em Força de Mulher Reprodução/Instagram

A revelação de que Sarp (Caner Cindoruk) está vivo trouxe à Força de Mulher novos personagens, como a misteriosa Piril, interpretada por Ahu Yagtu. Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, a atriz turca tem uma longa carreira no audiovisual do país.

Nascida em 11 de julho, em Izmir, na Turquia, Ahu é casada com o também ator Cem Yilmaz, com quem tem um filho.

A intérprete de Piril iniciou a carreira como modelo e estreou na televisão turca em 2001, com a série 90 60 90. Desde então, ela emenda trabalhos e, atualmente, está no ar com Kardeslerim.

Em Força de Mulher, Ahu vive a esposa rica de Sarp, que agora responde pelo nome de Alp e acredita que Bahar (Özge Özpirinçci) e os filhos morreram.

Confira a primeira cena de Ahu Yagtu na novela:

A novela Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

