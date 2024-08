Desmaio de Bahar causa comoção entre fãs de Força de Mulher Ferro de passar roupas da empresa caiu no chão junto com a mulher e quebrou, e ela quase teve que arcar com o prejuízo Novidades|Do R7 14/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 14/08/2024 - 02h00 ) ‌



Bahar quase teve que arcar com o prejuízo do ferro de passar roupas quebrado Reprodução/RECORD

O público da RECORD acompanhou a luta de Bahar (Ozge Ozpirincci) em Força de Mulher ao trabalhar em dois empregos.

Em um dos capítulos, a mulher desmaiou por exaustão física, e o ferro de passar roupas da empresa quebrou após cair no chão junto com ela. A chefe e dona da oficina não se preocupou tanto com a queda da jovem, mas fez questão de dizer que ela teria que arcar com o prejuízo.

Os fãs da novela se comoveram com a situação de Bahar: “Na vida real é assim mesmo”, disse uma seguidora. “A falta de amor ao próximo é muito triste”, comentou outra. “Revoltante”, opinou mais uma.

Confira:

A novela Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

