Doruk encanta o público com cena fofa em Força de Mulher Filho caçula de Bahar (Özge Özpirinçci) 'explodiu' o fofurômetro ao se declarar para o aquecedor que não estava funcionando Novidades|Do R7 17/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 17/11/2024 - 02h00 )

Doruk (Ali Semi Sefil) é elogiado pelo público por cena fofa em Força de Mulher Reprodução/RECORD

Doruk (Ali Semi Sefil) é o personagem mais fofo de Força de Mulher, segundo os fãs da novela turca. Na última semana, o filho caçula de Bahar (Özge Özpirinçci) explodiu o fofurômetro ao conversar com o aquecedor que não estava funcionando.

O momento caiu nas graças do público, que comentou a cena no perfil oficial da novela no Instagram.

Confira:

Na publicação, os telespectadores ressaltaram a fofura do menino. “Adoro ele na novela e Nisan também”, escreveu uma fã. “É muita fofura”, disse outra.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja sete vezes em que Sirin provocou o ranço do público de Força de Mulher:

