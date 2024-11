Em Força de Mulher, a notícia que pode salvar uma vida, também vai dividir a família de Hatice No capítulo desta quinta (7), Enver revela para Arif que Sirin é compatível com Bahar e o rapaz fica apreensivo Novidades|Do R7 07/11/2024 - 14h38 (Atualizado em 07/11/2024 - 14h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Enver e Hatice discutem por causa de Sirin e ela pede o divórcio Divulgação/RECORD

Nesta quinta (7), em Força de Mulher, Enver (Şerif Erol) e Hatice (Bennu Yıldırımlar) discutem por causa de Sirin (Seray Kaya) e ela pede o divórcio. “Eu quero fazer o possível para ajudar as duas, mas eu não posso obrigar a Sirin a doar. Que tipo de pai ou marido é você?”, desabafa Hatice, sobre a medula para o transplante de Bahar (Özge Özpirinçci). Jale (Ece Özdikici), que está ali e acompanha toda a discussão dos tios, tenta contornar a situação.

E ainda, no capítulo de hoje, Sirin encontra Levent (Semi Sırtıkkızıl) e conta que Sarp (Caner Cindoruk) está vivo. Os dois elaboram um plano para investigar onde Sarp está. Yeliz (Ayça Erturan) recebe uma ligação do marido e fica esperançosa para retomar o casamento. Enver revela para Arif (Feyyaz Duman) que Sirin é compatível com Bahar e o rapaz fica apreensivo.

Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) arruma Yeliz para o encontro com o marido. Bahar ouve os problemas de Ceyda e Yeliz e pede que as amigas não se deixem abalar. Suat ordena que o funcionário continue com as ameaças contra Sirin. Levent vai a empresa em que consta o registro da placa do carro de Sarp e tenta descobrir algo.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Resoluções de Ano Novo? Amigos de Bahar em Força de Mulher fazem lista de desejos:

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Em Força de Mulher, Bahar (Özge Özpirinçci) resolve animar os amigos e propõe montar uma lista de desejos ao ver todos lidando com diferentes problemas da vida. No clima de fim de ciclo e esperanças renovadas, confira a seguir com as possíveis resoluções de Ano Novo dos personagens da novela!