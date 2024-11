Em Força de Mulher, Arif decide cobrar um pedido de desculpas de Bahar Ainda no capítulo desta terça (29), Enver fica embriagado, se declara para Hatice pelo telefone e promete voltar para casa no dia seguinte Novidades|Do R7 29/10/2024 - 17h26 (Atualizado em 29/10/2024 - 17h26 ) twitter

Arif demonstra o desejo de se reconciliar com Bahar após desentendimentos Divulgação/RECORD

Nesta terça (29) em Força de Mulher, após Bahar (Özge Özpirinçci) conversar e se desculpar com a amiga e o padrasto, é a vez do vizinho. Arif (Feyyaz Duman), sem cerimônias, cobra um pedido de desculpas da viúva. “Você se desculpou com a Yeliz (Ayça Erturan) e com o Enver (Şerif Erol), e para mim, não vai falar nada, não?” desabafa ele.

Ainda neste capítulo, Enver fica embriagado, se declara para Hatice (Bennu Yıldırımlar) pelo telefone e promete voltar para casa no dia seguinte. Enver acorda de ressaca e não se lembra do que fez na noite anterior. Hatice prepara um café da manhã à espera do marido. Hatice liga para Enver e se irrita quando ele diz que não se lembra do que falou.

Sarp/Alp (Caner Cindoruk) desabafa com Piril (Ahu Yağtu) e fala sobre Bahar e os filhos.

Bahar chega para trabalhar, mas a patroa mantém sua demissão, gerando um protesto entre as outras funcionárias.

A professora de Nisan (Kübra Süzgün) percebe que a menina está com piolho.

Piril conversa com o pai sobre o comportamento de Sarp/Alp.

E nesta quinta-feira (31), tem capítulo especial de Força de Mulher na RECORD. Não perca!

A novela Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

