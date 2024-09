Em Força de Mulher, Bahar não aceita a visita de Enver e pede para que ele se afaste dos netos No capítulo desta segunda (2), o padrasto da jovem se surpreende com a situação Novidades|Do R7 02/09/2024 - 17h48 (Atualizado em 02/09/2024 - 17h48 ) ‌



Revoltada, Bahar confronta Enver sobre as ligações que fez para ele Divulgação/RECORD

Nesta segunda (2) em Força de Mulher, Enver (Şerif Erol) vai até a casa de Bahar (Özge Özpirinçci), onde as crianças recebem o “vovô” com grande entusiasmo. No entanto, a recepção de sua enteada é bem diferente: ela se mostra fria e pede que ele não procure mais a família.

Bahar o confronta, revoltada, e fala sobre as ligações que fez para ele pedindo ajuda e foi ignorada. Enver fica espantado com o que escuta, enquanto a viúva exige que ele se afaste dos netos para evitar confusões.

A surpresa de Enver aumenta quando descobre que sua esposa, Hatice (Bennu Yıldırımlar), não mencionou nada sobre o desaparecimento do neto Doruk (Ali Semi Sefil). Ele fica perplexo ao perceber que a situação é mais grave do que imaginava e que, infelizmente, ficará longe dos pequenos.

