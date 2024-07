Em Força de Mulher, Bahar reencontra sua mãe Hatice após 20 anos Capítulo vai ao ar nesta terça-feira (30), às 21h, na RECORD Novidades|Do R7 30/07/2024 - 16h46 (Atualizado em 30/07/2024 - 16h46 ) ‌



Bahar e Hatice se reencontram Divulgação/RECORD

O sucesso mundial Força de Mulher já começa com reviravoltas na sua trama. Bahar (Özge Özpi̇ri̇nçci̇) decide pedir ajuda financeira ao gabinete da prefeitura, sabendo que isso pode reabrir feridas antigas.

O telefonema da repartição para Hatice (Bennu Yildirimlar) é um passo muito importante para confirmar todas suas informações, um momento de grande tensão que antecede um encontro há muito tempo adiado.

Após reunir coragem, ela finalmente vai visitar a mãe, enfrentando um turbilhão de emoções que a separavam por duas décadas. Ao chegar à casa de sua mãe, Bahar é recebida por Enver (Şeri̇f Erol), que abre a porta com um semblante desconcertado ao perceber a intensidade do ressentimento. A atmosfera pesada é palpável, carregada com anos de mágoa e distância entre mãe e filha.

No capitulo desta terça (30), Hatice chega, revelando-se distante e fria, não apenas com Bahar, mas também com os netos, ressaltando a complexidade das relações familiares marcadas por longos períodos de separação e desentendimento. “Eu nunca vou te perdoar, você matou o meu marido”, acusa Bahar.

O encontro doloroso entre Bahar e Hatice representa não apenas um momento de confronto pessoal, mas também uma oportunidade de reconstrução de laços há muito perdidos.

A novela Força de Mulher está no ar de segunda a sexta, às 21h, na tela de RECORD e traz a história de sobrevivência de Bahar (Özge Özpirinçci), uma jovem viúva com dois filhos.