Em Força de Mulher, Enver explode e revela para Ceyda e Yeliz que Sarp está vivo E ainda, no capítulo desta sexta (29), Julide é cínica com Piril e volta a chantageá-la Novidades|Do R7 29/11/2024 - 15h47 (Atualizado em 29/11/2024 - 15h47 )

Enver conta para Ceyda e Yeliz que Sarp está vivo Divulgação/RECORD

No capítulo desta sexta (29), em Força de Mulher, Enver (Şerif Erol) recebe uma ligação e fica completamente perturbado. O alfaiate descobre que Sarp (Caner Cindoruk) aceitou se encontrar com ele no dia seguinte. Muito tenso, ele demora a voltar para casa. Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) vê quando Enver volta para o prédio e percebe que algo não está bem.

A cantora o chama para entrar em sua casa e vê que ele está passando mal. Nervoso, o padrasto de Bahar explode e revela para Ceyda e Yeliz (Ayça Erturan) que Sarp está vivo, deixando as duas completamente em choque. “Eu vou encontrar com ele amanhã para perguntar onde ele andou todo esse tempo, quero saber o que ele fez esses anos!”.

Também no episódio desta sexta, Ceyda fica feliz quando Hikmet (Melih Çardak) conta que o casamento dela com Peyami (Selim Aygün) foi uma farsa e não era nada oficial. Julide (Şebnem Köstem) mostra para Piril (Ahu Yağtu) a foto que tirou mais cedo com Bahar (Özge Özpirinçci) e os netos. A mãe de Sarp é cínica com a nora e volta a chantageá-la, deixando a milionária muito nervosa.

A novela Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

A união faz a Força! Veja como Enver conseguiu entregar 200 camisas em poucos dias:

Em Força de Mulher, Bahar (Özge Özpirinçci), Ceyda (Gökçe Eyüboğlu), Arif (Feyyaz Duman), Yeliz (Ayça Erturan) e Ferdane (Sinem Uçar) se uniram para ajudar um personagem querido, honesto e leal: Enver (Şerif Erol). O grupo criou um plano mirabolante para garantir que o alfaiate conseguisse entregar uma grande encomenda de camisas a tempo. A seguir, entenda como tudo começou!