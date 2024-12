Em Força de Mulher, Enver reencontra Sarp: ‘Você é um desgraçado’ Ainda no capítulo desta terça (3): Bahar conta para Ceyda sobre o passeio com Arif e diz que o rapaz confessou amá-la Novidades|Do R7 03/12/2024 - 17h21 (Atualizado em 03/12/2024 - 17h21 ) twitter

Enver acusa Sarp de ter abandonado a família por dinheiro Divulgação/RECORD

Nesta terça-feira (3), às 21h, em Força de Mulher, Enver (Şerif Erol) diz a Bahar (Özge Özpirinçci) que vai jantar com alguns amigos. Doruk (Ali Semi Sefil) se preocupa com o avô. Enver sai para se encontrar com Sarp (Caner Cindoruk) e fica tenso quando um homem aparece e diz que vai levá-lo para outro lugar.

O alfaiate finalmente fica cara a cara com Sarp e dispara: “Que pai abandona os filhos por dinheiro? Você não passa de um desgraçado”. Revoltado, ele ataca o “falecido” marido da enteada e, muito nervoso, grita que Bahar, Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk estão vivos.

E mais, Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) faz o maior drama e finge estar arrasada por ter sido traída por Peyami (Selim Aygün). A armação dá certo, e Ceyda comemora com as amigas que vai poder se divorciar.

Hatice (Bennu Yıldırımlar) e Sirin (Seray Kaya) contam para Enver que Sarp está casado e tem filhos gêmeos. Ceyda pergunta para Bahar como foi o encontro com Arif (Feyyaz Duman) e ela conta que o vizinho disse que a ama.

‌



Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

A união faz a Força! Veja como Enver conseguiu entregar 200 camisas em poucos dias:

Em Força de Mulher, Bahar (Özge Özpirinçci), Ceyda (Gökçe Eyüboğlu), Arif (Feyyaz Duman), Yeliz (Ayça Erturan) e Ferdane (Sinem Uçar) se uniram para ajudar um personagem querido, honesto e leal: Enver (Şerif Erol). O grupo criou um plano mirabolante para garantir que o alfaiate conseguisse entregar uma grande encomenda de camisas a tempo. A seguir, entenda como tudo começou!