Em Força de Mulher, Hatice despreza a presença de Bahar e dos pequenos Nisan e Doruk A novela turca vai ao ar de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD; não perca! Novidades|Do R7 09/08/2024 - 16h56 (Atualizado em 09/08/2024 - 16h56 ) ‌



Hatice despreza a presença dos netos Nisan e Doruk Divulgação/RECORD

No capítulo desta sexta (9), em Força de Mulher, felizes com o presente que Hatice deu, Bahar busca se reaproximar e decide levar Doruk e Nisan para visitar a avó. A alegria dos pequenos ao ver a avó ilumina o dia de Bahar, mas logo ela se entristece ao perceber que Hatice despreza a presença dos netos.

Decepcionados, eles vão embora. Enver, ao saber do acontecimento, fica irritado com Hatice e Şirin por suas atitudes negativas com Bahar e seus filhos.

Acompanhe esse momento em Força de Mulher que vai ao ar de segunda a sexta, às 21h, na tela de RECORD e traz a história de sobrevivência de Bahar (Özge Özpirinçci), uma jovem viúva com dois filhos.

