Em Força de Mulher, Hatice vai fazer de tudo para salvar a vida de Bahar Ainda no capítulo desta terça (19), Suat diz a Sarp/Alp que seus homens deram um jeito de manter Sirin calada Novidades|Do R7 19/11/2024 - 14h52 (Atualizado em 19/11/2024 - 14h57 ) twitter

Hatice fala com Jale por telefone em Força de Mulher Divulgação/RECORD

Nesta terça (19), em Força de Mulher, Hatice (Bennu Yıldırımlar) vai à casa da amante de seu ex-marido, que também se chama Bahar. A mulher fica surpresa e não entende a presença dela ali. A filha de Bahar chega e ela dá um jeito de conseguir um fio de cabelo da garota. Ao deixar o prédio, ela não consegue se segurar e começa a chorar diante de toda a situação.

No mesmo capítulo, Yeliz (Ayça Erturan) pede para Nisan (Kübra Süzgün) ligar para Hatice e convidar a avó para o aniversário de Bahar. Doruk (Ali Semi Sefil) fica ansioso pela surpresa e se alegra quando Bahar (Özge Özpirinçci) lhe mostra uma bacia com água e espuma para ele tomar banho. Suat (Gazanfer Ündüz) diz a Sarp/Alp (Caner Cindoruk) que ele não precisa mais se preocupar com Sirin (Seray Kaya), pois ele e seus homens já deram um jeito de manter a jovem calada.

Levent (Semi Sırtıkkızıl) se encontra com Sirin e diz que Sarp quis saber se ela estava em segurança. Enver e as crianças acendem as velas do bolo para Bahar e todos cantam parabéns. Bahar faz um discurso e diz que está muito feliz por todos estarem ali ao lado dela. Eles dão um celular de presente para Bahar e ela vibra.

Não perca! Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta, às 21h na RECORD.