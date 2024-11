Em Força de Mulher, Musa se muda para o bairro de Bahar e Yeliz se impressiona com o rapaz Ainda no capítulo desta segunda (4), Sirin se assusta quando a mãe diz que conheceu um jovem simpático que lhe deu carona Novidades|Do R7 04/11/2024 - 17h26 (Atualizado em 04/11/2024 - 17h26 ) twitter

Musa (Devrim Özder Akın) sai de casa após divórcio Reprodução/RECORD

Nesta segunda-feira (4) em Força de Mulher, após receber uma nova ameaça, Sirin (Seray Kaya) chega em casa desesperada. A jovem se assusta quando a mãe diz que conheceu um jovem simpático que lhe deu carona.

No mesmo capítulo, Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) vai ao hospital para ver Hikmet (Melih Çardak) e dá de cara com a mulher dele. Ümran (Canan Karanlık) diz que faz questão de pagar o casamento de Ceyda com Peyami (Selim Aygün).

Musa (Devrim Özder Akın) sai de casa, e Bora (Demir Beyitoğlu) se entristece. Musa janta na casa de Bahar (Özge Özpirinçci) e Yeliz (Ayça Erturan) se impressiona com ele.

No dia seguinte, todos ajudam Musa a arrumar a casa. Yeliz acha que Musa gostou dela e Bahar a repreende. Sirin se lembra da placa do carro de Sarp (Caner Cindoruk).

‌



Musa leva chocolates para Bahar e flores para Yeliz.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja o que já sabemos até agora sobre Sarp e Piril em Força de Mulher:

