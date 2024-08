Em Força de Mulher, Nisan encontra uma notícia sobre a morte de Sarp e questiona Bahar Enquanto lidam com a crise, a situação financeira também se complica; assista ao capítulo nesta segunda (12), na RECORD! Novidades|Do R7 12/08/2024 - 16h56 (Atualizado em 12/08/2024 - 16h56 ) ‌



A dor da perda e a preocupação com o futuro imediato tornam a situação ainda mais angustiante Divulgação/RECORD

Em Força de Mulher, nesta segunda (12), na tela da RECORD, Yeliz (Ayça Erturan) está empolgada com seu recente casamento, e decide organizar um jantar para apresentar Bahar (Özge Özpirinçci) a um amigo de seu marido. Ao chegar em casa, o clima muda drasticamente, quando Nisan (Kübra Süzgün) encontra uma notícia sobre a morte do pai, Sarp (Caner Cindoruk), e, aos prantos, questiona a mãe sobre a tragédia. A dor da perda e a preocupação com o futuro imediato tornam a situação ainda mais angustiante.

Enquanto lidam com essa crise, a situação financeira também se complica: o proprietário do imóvel envia uma ordem exigindo que a viúva e seus filhos desocupem o local. Desesperada, ele pede ajuda a Arif (Feyyaz Duman).

Esses momentos você acompanha em Força de Mulher, nesta segunda (12), às 21h, na tela de RECORD. A trama conta a história de sobrevivência de Bahar (Özge Özpirinçci), uma jovem viúva com dois filhos.