Em Força de Mulher, Sirin tenta falar com Sarp e acaba sendo levada para um cativeiro Ainda, no capítulo desta quarta (13), Enver conta para Bahar que ele e Hatice vão se separar Novidades|Do R7 13/11/2024 - 15h08 (Atualizado em 13/11/2024 - 15h08 ) twitter

Sirin se apavora cada vez mais com as ameaças de Munir Divulgação/RECORD

Nesta quarta (13), em Força de Mulher, perturbada, Sirin (Seray Kaya) liga para a empresa de Sarp (Caner Cindoruk) e pede para falar com Alp. Ela se identifica para a secretária como “a moça da balsa”. De repente, alguém atende, Sirin fala que Bahar (Özge Özpirinçci) e os sobrinhos não morreram, mas nesse momento ela tem um tremendo choque ao ser abordada por um homem que a leva para um cativeiro.

E mais: Sarp intima Levent (Semi Sırtıkkızıl) e quer saber por que ele entregou uma foto sua antiga na empresa. Levent começa a desconfiar de que algo de ruim aconteceu com Sirin. Enquanto isso, ela busca uma forma de escapar do cativeiro.

Enver (Şerif Erol) conta para Bahar que ele e Hatice (Bennu Yıldırımlar) vão se separar e ela diz que isso não pode acontecer. No cativeiro, Sirin chora ao ver as imagens do pai e da mãe e se apavora cada vez mais com as ameaças de Munir (Caner Çandarlı).

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Fúria e ação: fãs de Força de Mulher comentam encontro de Sarp e Sirin:

