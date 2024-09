Enver agride Sirin durante uma tensa discussão em Força de Mulher nesta quarta (4) Perplexo pelo que leu no diário da filha, o padastro da protagonista toma atitudes drásticas; não perca! Novidades|Do R7 04/09/2024 - 15h37 (Atualizado em 04/09/2024 - 15h37 ) ‌



Após surpreender Nisan (Kübra Süzgün) ao aparecer inesperadamente na cerimônia de premiação do concurso de redação, Enver (Şerif Erol) se vê profundamente abalado com o conteúdo perturbador do diário de Sirin (Seray Kaya) no capítulo de Força de Mulher desta quarta (4). As palavras escritas por ela revelam aspectos de sua vida e sentimentos que Enver jamais imaginou sobre a filha.

Quando Sirin chega em casa acompanhada de um amigo, a recepção que recebe de seu pai é hostil e desrespeitosa. O comportamento grosseiro de Enver em relação ao rapaz faz com que Sirin o repreenda, expondo sua indignação com a atitude do pai. No entanto, a resposta de Enver é violenta, resultando em um tapa na cara de Sirin, aprofundando a tensão familiar.

Enver, ainda transtornado pela leitura do diário e pelo conflito recente, decide que é hora de ter uma conversa séria com a jovem e a obriga a sair com ele, longe de Hatice (Bennu Yıldırımlar), para discutir de forma séria as atitudes desonestas da filha.

Fique ligado! A novela Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD.

