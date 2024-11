Enver diz que Sirin fará a doação de medula para Bahar e deixa Hatice nervosa No capítulo de Força de Mulher desta quarta (6), Ceyda se revolta e avisa que não vai se casar com Peyami Novidades|Do R7 06/11/2024 - 16h20 (Atualizado em 06/11/2024 - 16h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Enver revela doação de medula de Sirin e deixa Hatice nervosa Divulgação/RECORD

No capítulo desta quarta (6), em Força de Mulher, Julide (Şebnem Köstem) recua e, diante do olhar ameaçador de Suat, inventa uma história para Sarp (Caner Cindoruk), mas não o convence. O sogro tenta se justificar com o genro e insiste para que ele siga para o aeroporto e embarque para os EUA com a família.

E mais: Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) fica revoltada e avisa que não vai se casar com Peyami (Selim Aygün). Bahar (Özge Özpirinçci) se preocupa com o defeito no aquecedor. Hatice (Bennu Yıldırımlar) fica angustiada com o comportamento de Sirin (Seray Kaya). Arif (Feyyaz Duman) e Bahar levam as crianças para a escola.

Sirin pede ajuda de Levent (Semi Sırtıkkızıl) para encontrar alguma pista sobre Sarp. Enver (Şerif Erol) fica feliz ao entregar as camisas que fez, mas depois tem uma grande decepção. Jale (Ece Özdikici) revela para Enver e Hatice que Sirin é compatível com Bahar. O alfaiate comemora e afirma que a filha fará a doação de qualquer forma, deixando Hatice nervosa.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

‌



Fúria e ação: fãs de Força de Mulher comentam encontro de Sarp e Sirin:

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O capítulo especial de Força de Mulher movimentou a noite de quinta-feira (31) dos fãs da RECORD. Por um descuido, Sarp (Caner Cindoruk) foi visto por Sirin (Seray Kaya), que ficou em choque com o reencontro. Já o ex-marido de Bahar (Özge Özpirinçci) não conseguiu conter a raiva de sua antiga cunhada. A seguir, veja tudo o que os internautas comentaram! Reprodução/RECORD