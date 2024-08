Enver exige que Sirin conte a verdade sobre a relação dela com Sarp Além disso, Hatice segue determinada a ficar longe de Bahar em Força de Mulher nesta terça (20); não perca! Novidades|Do R7 20/08/2024 - 17h56 (Atualizado em 20/08/2024 - 18h03 ) ‌



Acompanhe todas as emoções da novela nesse capítulo Divulgação/RECORD

Nesta terça (20), em Força de Mulher, Hatice (Bennu Yildirimlar) se recupera e volta para casa, mas as coisas não mudam e ela continua tentando preservar Sirin (Seray Kaya) e segue determinada a ficar longe de Bahar (Özge Özpirinçci). Enver (Şerif Erol) se rebela e diz à esposa que eles estão sempre fazendo tudo o que Sirin quer para não chateá-la e esse comportamento não ajuda em nada o desenvolvimento da filha. O esposo de Hatice não se conforma e exige que a filha conte toda a verdade sobre a relação dela com Sarp (Caner Cindoruk) e por que estava com o celular do cunhado.

Acompanhe! A novela Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus e confira todos os capítulos na íntegra.

