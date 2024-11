Enver fica enlouquecido ao descobrir que Sarp está vivo e questiona Sirin No capítulo de Força de Mulher desta terça (26), o alfaiate passa mal ao receber a notícia e discute com a filha Novidades|Do R7 26/11/2024 - 14h21 (Atualizado em 26/11/2024 - 14h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Enver questiona Sirin sobre a morte de Sarp Divulgação/RECORD

No capítulo desta terça-feira (26) de Força de Mulher, Enver (Şerif Erol) descobre que Sarp (Caner Cindoruk) está vivo e passa mal com a notícia. Após se recuperar, ele parte enlouquecido atrás de Sirin (Seray Kaya) e confronta a filha de forma dura. “Dessa vez você não vai mentir! Não tenta inventar nada porque não vai conseguir me enganar!”, diz o alfaiate, aos berros.

E ainda neste episódio: Enver recebe uma grande demanda para entregar em um prazo muito curto. Ele tenta recusar, mas Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) tem uma ideia que vai envolver e empolgar todos. Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) armam um projeto secreto, mas não revelam nada a Bahar. Os irmãos resolvem usar Arif como assistente e deixam a mãe intrigada. Cheia de esperanças, Hatice (Bennu Yıldırımlar) dá uma boa notícia para Jale: outra filha que o pai de Bahar teve com uma antiga amante pode ser doadora da medula óssea para Bahar (Özge Özpirinçci).

A novela Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja também:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Bahar (Özge Özpirinçci) recebeu os amigos em casa para comemorar o aniversário e as crianças a surpreenderam com um lindo bolo de aniversário. A viúva de Sarp (Caner Cindoruk) agradeceu à presença dos amigos e desejou que todos estejam juntos para sempre. Confira a lista de presentes da viúva!