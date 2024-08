Fãs de Força de Mulher se encantam com paisagens de Istambul, na Turquia Trama que mostra a vida da viúva Bahar exibe cenários deslumbrantes do país Novidades|Do R7 20/08/2024 - 23h13 (Atualizado em 20/08/2024 - 23h13 ) ‌



Belezas da Turquia chamam atenção dos fãs de Força de Mulher Reprodução/RECORD

A cada capítulo de Força de Mulher na RECORD, além de acompanhar a jornada de Bahar (Özge Özpirinçci) em busca de dar uma vida melhor para os filhos, o público também tem amado conhecer mais sobre a Turquia.

Em publicação, o perfil oficial destacou as belas paisagens da cidade de Istambul, uma das mais famosas do país. Nos comentários, os fãs da novela elogiaram a trama da novela e ressaltaram a beleza do local.

“Sou apaixonada por Istambul”, comentou uma internauta, enquanto outra escreveu: “História linda”.

Confira a publicação completa:

