Fãs de Força de Mulher vibram com cenas de Sirin sendo desmascarada Personagem de Seray Kaya causa revolta entre os telespectadores da novela turca Novidades|Do R7 04/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 04/11/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sirin (Seray Kaya) mente compulsivamente em Força de Mulher Reprodução/RECORD

Sirin (Seray Kaya) é realmente o ranço de Força de Mulher. A jovem irmã de Bahar (Özge Özpirinçci) já foi desmascarada algumas vezes na novela turca e os fãs brasileiros comemoram em cada uma delas.

No perfil oficial de Força de Mulher no Instagram, os telespectadores vibraram com uma cena de Sirin desesperada após ter uma mentira exposta. Nos comentários, eles opinaram sobre a personagem.

Confira:

“Sirin pura maldade”, escreveu uma fã. “A atriz fez o papel tão bem que a gente odeia a personagem“, comentou outra. ”Estou amando essa novela e amo todos, menos a Sirin", disse um seguidor.

‌



A novela Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Personagens de Força de Mulher mostram que arrasam na imitação:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Os personagens de Força de Mulher são craques em emocionar o público e também revelaram um novo talento: dominam a arte de imitar! Vem entender como essa história começou!