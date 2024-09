Fofura de Doruk emociona fãs de Força de Mulher O pequeno ficou triste por não encontrar o cachorro perdido e comoveu o público Novidades|Do R7 02/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 02/09/2024 - 02h00 ) ‌



Doruk (Ali Semi Sefil) comove o público com suas tiradas Reprodução/RECORD

Diariamente, o público da RECORD se encanta com a fofura de Doruk (Ali Semi Sefil) em Força de Mulher. O filho mais novo de Bahar (Özge Özpirinçci) diverte e comove com as suas tiradas inocentes na trama.

Recentemente, Doruk quis encontrar um cachorrinho perdido e acabou fugindo da escola. Ao não ter sucesso, ele desabafou com a mãe e emocionou os fãs da novela turca.

“Não havia assistido uma novela com tanta riqueza de ensinamentos e dedicação de uma mãe e seus filhos... Doruk é um ator e tanto talentoso pela idade”, escreveu uma internauta. Outra seguidora comentou o post do perfil oficial: “Ele parece um bonequinho de porcelana. Muito meigo e carinhoso”.

Confira a publicação completa:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta, às 21h, na RECORD.