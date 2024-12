Força de Mulher: acontecimentos impactantes, emoção e reviravoltas marcam a nova fase da trama A luta de Bahar (Özge Özpirinçci) pela vida, a verdade sobre o sumiço de Sarp (Caner Cindoruk), e outros mistérios da novela começam a ser desvendados a partir da próxima segunda (9) Novidades|Do R7 05/12/2024 - 12h55 (Atualizado em 05/12/2024 - 12h55 ) twitter

Nova fase de Força de Mulher traz muita emoção e reviravoltas Divulgação/RECORD

O fim de ano na RECORD promete muitas emoções e, a partir de segunda (9), o público passa a acompanhar uma nova fase da novela Força de Mulher.

A trama, que já conquistou o Brasil, terá reviravoltas e momentos impactantes na saga de Bahar (Özge Özpirinçci), uma mulher que coloca o amor pelos filhos e pela família acima de todos os problemas, mesmo lutando pela vida diante de uma grave doença.

A partir do encontro entre Sarp (Caner Cindoruk) e Enver (Şerif Erol), muitos acontecimentos se desenrolam, e mistérios começam a vir à tona. Após ver o pai no estacionamento do hospital, Doruk (Ali Semi Sefil) passa a sentir ainda mais a falta dele, assim como NisanNisan (Kübra Süzgün), o que deixa Bahar bastante perturbada.

Quem também sofre é Arif (Feyyaz Duman) que, após ter se declarado para Bahar, viverá com o fantasma da possível volta do marido de sua amada e na dúvida por não saber qual será a reação dela ao confirmar que Sarp está vivo, de fato.

Por outro lado, Sarp passa a viver momentos de muita confusão. Além disso, fica assombrado pela memória dos filhos que teve com Bahar.

A protagonista segue em sua luta pela vida e para realizar o quanto antes o transplante de medula. Em meio ao seu drama, ela precisará ser forte para lidar com acontecimentos ainda mais impactantes e que vai abalar todos em sua volta.

Entre a lealdade e a traição, entre o orgulho e a cura. Os sentimentos estão cada vez mais confusos, e um passado sombrio vai ser revelado.

Acompanhe tudo isso na segunda fase de Força de Mulher, a partir de segunda (9), às 21h, na RECORD.

