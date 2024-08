Força de Mulher: Ayça Erturan interpreta Yeliz, a amiga leal de Bahar A novela está no ar de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD; não perca! Novidades|Do R7 07/08/2024 - 12h23 (Atualizado em 07/08/2024 - 12h23 ) ‌



Yeliz, a amiga fiel e confidente de Bahar em Força de Mulher Divulgação/RECORD

Na trama Força de Mulher, Ayça Erturan é Yeliz, a amiga fiel e confidente de Bahar (Özge Özpirinçci). A atriz, que nasceu em 1 de agosto de 1983, em Istambul, foi muito elogiada por este trabalho na novela, mas também teve o reconhecimento no longa turco Ask Nereade? (Where Is Love), uma comédia romântica de 2015, em que foi protagonista.

A intérprete também participou de outras produções como Akinci (2021) e Takim: Mahalle Azkina! (2015). Ayça Erturan é casada desde 2014 com o diretor e roteirista Ogulcan Kirca (filho do famoso comediante turco Levent Kirka). Os dois são pais da pequena Nova. Recentemente, a atriz surpreendeu os fãs e a imprensa ao reaparecer totalmente repaginada após perder 20 quilos.

Cheia de planos, Ayça sonha em conquistar a América, e, para isto, já vem se movimentando para atuar em Los Angeles. “Soamos diferentes para eles porque falamos com sotaque. Como tipologia, os turcos são muito atraentes. Uma linda jornada começará para mim”, disse Ayça em recente entrevista à imprensa turca.

A novela Força de Mulher está no ar de segunda a sexta, às 21h, na tela de RECORD e traz a história de sobrevivência de Bahar (Özge Özpirinçci), uma jovem viúva com dois filhos.