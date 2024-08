Força de Mulher: Bahar é hospitalizada e seu estado de saúde preocupa No capítulo especial desta quinta (22), a viúva de Sarp também recebe uma ligação da escola com a notícia de que Doruk desapareceu Novidades|Do R7 22/08/2024 - 12h35 (Atualizado em 22/08/2024 - 12h35 ) ‌



Jale examina Bahar e se preocupa com estado de saúde Divulgação/RECORD

Nesta quinta-feira (22), às 21h, a RECORD apresenta um capítulo especial da novela Força de Mulher. Após desmaiar duas vezes, Bahar (Özge Özpirinçci) é levada ao hospital, onde é atendida pela doutora Jale (Ece Özdikici). A médica a examina e solicita alguns exames para investigar melhor o estado da paciente. No dia seguinte, Jale fica muito preocupada quando vê os resultados e percebe que a condição de saúde de Bahar é grave.

Enquanto isso, a viúva de Sarp (Caner Cindoruk) recebe um envelope no trabalho e quando abre o pacote percebe que é o aparelho de telefone do seu falecido esposo. Ela tenta correr atrás do entregador, mas desiste quando recebe uma ligação da escola com a notícia de que seu filho, Doruk (Ali Semi Sefil), desapareceu.

Tudo isso você acompanha hoje, no capítulo especial de Força de Mulher, a partir das 21h, na tela da RECORD.

