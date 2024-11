Força de Mulher: Ceyda e Yeliz se unem para vingar Bahar e dão uma lição em Sirin Ainda no capítulo desta sexta (25), Piril vê Bahar na porta da escola de Nisan e Doruk Novidades|Do R7 25/10/2024 - 17h43 (Atualizado em 25/10/2024 - 17h43 ) twitter

Amigas de Bahar decidem bater na irmã dela, Sirin Divulgação/RECORD

No capítulo desta sexta-feira (25) em Força de Mulher, Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) conta para Yeliz (Ayça Erturan) que Sirin (Seray Kaya) bateu em Bahar (Özge Özpirinçci) e as duas combinam de dar uma lição na garota.

Arif (Feyyaz Duman) leva Ceyda à casa de Hatice (Bennu Yıldırımlar). Junto com Yeliz, ela ataca Sirin, e as duas acabam presas.

E mais:

Bahar é chamada na sala da chefe e recebe uma péssima notícia.

Ceyda se surpreende ao dar de cara com Hikmet (Melih Çardak) em sua casa. Seyfullah (Rana Cabbar) vai com seus homens atrás do homem.

‌



Piril (Ahu Yağtu|) vê Bahar na porta da escola de Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil), e fica perturbada.

Hikmet tenta jogar Ceyda pela janela.

‌



Bahar chega e Arif, sentindo-se culpado, conta que Ceyda e Yeliz bateram em Sirin.

A novela Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

