Força de Mulher: Hatice finalmente acorda após passar dias inconsciente no hospital Enver não consegue conter a felicidade de ver a esposa bem; não perca o capítulo desta segunda-feira (19), a partir das 21 horas Novidades|Do R7 19/08/2024 - 15h40 (Atualizado em 19/08/2024 - 15h40 ) ‌



Hatice acorda após dias inconsciente no hospital Divulgação/RECORD

No capítulo desta segunda (19), em Força de Mulher, após passar alguns dias inconsciente no hospital, Hatice (Bennu Yıldırımlar) finalmente abre os olhos, trazendo um alívio profundo para Enver, que não consegue conter as lágrimas de felicidade, ao ver a esposa acordada. A doutora Jale (Ece Özdikici), satisfeita com o progresso da paciente, decide ligar para Bahar (Özge Özpirinçci) e compartilhar a boa notícia.

Enquanto isso, em casa, a situação é bem diferente. Sirin (Seray Kaya) entra em pânico ao descobrir que o celular de Sarp (Caner Cindoruk), que havia deixado em um local específico, desapareceu. Desesperada, ela começa a revirar todos os cômodos da casa, vasculhando cada canto, na esperança de encontrar o aparelho perdido.

Não perca! Nesta segunda (19) às 21horas, em Força de Mulher, na RECORD. A trama conta a história de sobrevivência de Bahar (Özge Özpirinçci), uma jovem viúva com dois filhos.

