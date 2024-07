Força de Mulher, que estreia na próxima segunda (29) na RECORD, é adaptação de produção japonesa Na versão turca, a trama aposta em narrativas mais intensas e dramáticas, incluindo elementos culturais e questões econômicas Novidades|Do R7 22/07/2024 - 16h10 (Atualizado em 22/07/2024 - 16h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A novela turca chega à programação da RECORD na próxima segunda (29) Divulgação/RECORD

Após conquistar o coração de milhões de telespectadores ao redor do mundo, a novela turca Força de Mulher chega à programação da RECORD! A estreia do folhetim será na próxima segunda (29), a partir das 21h.

Adaptação da aclamada série japonesa Woman (2013), a produção criada por Yuji Sakamoto e protagonizada por Mitsushima Hikari apresenta uma visão intensa e emotiva da vida de uma mulher.

Ambas as tramas exploram temas universais como família, maternidade e superação, através das vivências de suas protagonistas. Na adaptação turca, a apresentação segue um estilo mais dramático e emocionalmente intenso, com ênfase em eventos e reviravoltas para manter a tensão e o interesse do público. Além disso, incorpora elementos culturais, tradições familiares e desafios sociais próprios do contexto turco, incluindo aspectos como a estrutura do lar, valores e questões econômicas.

Já na versão original, o enredo tende a ser mais sutil e introspectivo, explorando as complexidades emocionais. A série japonesa foca profundamente no desenvolvimento psicológico da protagonista e nas relações interpessoais que moldam sua jornada. Típica das produções japonesas, a trama original Woman prioriza o estilo visual mais minimalista e contemplativo, porém também aborda questões sociais específicas, só que da sociedade japonesa, como expectativas culturais em relação às mulheres, pressões familiares e dinâmicas sociais únicas.

Não perca! Força de Mulher, estreia na próxima segunda (29), a partir das 21h, na tela da RECORD, com drama, emoção e uma poderosa mensagem de resiliência feminina que irá inspirar públicos de todas as idades.