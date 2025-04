A amizade entre Doruk (Ali Semi Sefil) e Nezir (Hakan Karahan) começou em meio a um momento inusitado em Força de Mulher, quando o então vilão mantinha Sarp (Caner Cindoruk), pai do garoto, em cárcere, junto com toda a família. Mas, a fofura do pequeno ultrapassou a barreira do ódio e conquistou o coração do magnata. Relembre a seguir!

Reprodução/RECORD