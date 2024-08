Frase de Bahar inspira fãs de Força de Mulher Perfil oficial da novela compartilha pensamento da viúva sobre a criação dos filhos Novidades|Do R7 12/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 12/08/2024 - 02h00 ) ‌



Frase de Bahar inspira fãs de Força de Mulher Reprodução/RECORD

Em Força de Mulher, novela da RECORD, a jornada de Bahar (Özge Özpirinçci) tem emocionado o público. Na busca por dar uma vida melhor aos dois filhos pequenos, a viúva se desdobra para garantir um dia a dia saudável financeiramente, e em meio as dificuldades, tenta sempre ser positiva e lúdica com as crianças.

No perfil oficial da trama turca, uma frase de Bahar inspirou os fãs da jovem.

“Criar filhos sem um marido não é difícil, mas não ter dinheiro é... Ter que trabalhar e deixar os filhos em casa”.

Nos comentários, os telespectadores refletiram sobre a situação da viúva e a luta diária dela e demonstraram se emocionar com a novela.

A novela conhecida mundialmente Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta, às 21h, na tela de RECORD.