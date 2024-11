Hatice e Enver ficam horrorizados com falso túmulo de Bahar e seus filhos No capítulo de Força de Mulher desta quarta (27), Doruk e Nisan perguntam a Arif (Feyyaz Duman) por quem ele está apaixonado e o rapaz fica sem reação Novidades|Do R7 27/11/2024 - 13h43 (Atualizado em 27/11/2024 - 13h43 ) twitter

Sirin mostra para Hatice e Enver o falso túmulo da irmã e dos sobrinhos Divulgação/RECORD

No capítulo de Força de Mulher desta quarta (27), Sirin (Seray Kaya) tenta fazer com que os pais acreditem que estão correndo perigo se falarem sobre Sarp (Caner Cindoruk). A jovem leva Enver (Şerif Erol) e Hatice (Bennu Yıldırımlar) ao cemitério onde estão as falsas lápides de Bahar (Özge Özpirinçci), Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil).

Ao ver o túmulo, os dois ficam horrorizados. Só então, pensando no bem de Bahar, devido à sua doença, Enver concorda em esconder o segredo, mas com uma condição: ele quer conversar pessoalmente com Sarp em no máximo 24 horas. O alfaiate deixa bem claro que se não acontecer este encontro, vai à polícia. “Eu não falo, tudo bem, mas você vai me fazer encontrar com Sarp amanhã mesmo! Ou eu vou falar com a polícia, e fim de papo!”, dispara.

E ainda no capítulo desta quarta, Doruk e Nisan perguntam a Arif (Feyyaz Duman) por quem ele está apaixonado e o rapaz fica completamente sem reação, enquanto os pequenos caem no riso. Levent (Semi Sırtıkkızıl) fica com ciúmes de Sirin, e diz que não vai mais ajudá-la a contatar Sarp. Piril (Ahu Yağtu) tenta lidar com Julide (Şebnem Köstem), porém é muito mais complicado e incômodo do que ela esperava. A mãe de Sarp sabe demais e não hesita em lucrar com cada um dos segredos.

A novela Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

