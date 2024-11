Impacto do divórcio de Jale e Musa leva fãs de Força de Mulher à reflexão Cena em que o filho Bora mostrou o desenho para a mãe comoveu o público da novela Novidades|Do R7 02/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 02/11/2024 - 02h00 ) twitter

Jale e Musa decidiram se divorciar para tristeza do filho Reprodução/RECORD

Desde o início de Força de Mulher, Jale (Ece Özdikici) anda incomodada com o casamento com Musa (Devrim Özder Akın). Nos capítulos mais recentes da novela turca, a médica resolveu concretizar o divórcio com o funcionário público ao comunicar a mãe e a sogra da decisão.

No entanto, Bora (Demir Beyitoğlu), filho do casal, ouviu tudo e, em um momento tocante, compartilhou com a mãe o desenho que fez da família. Ao ser questionado sobre a razão dos bonecos não terem boca, o menino disse que era para não brigarem, comovendo Jale e os fãs da trama.

Em publicação no Instagram oficial, o momento rendeu diversas reflexões. “Essa cena foi tão profunda, mostra como uma criança se sente e é afetada(o) com brigas familiares”, apontou uma seguidora, enquanto outra declarou: “Só quem viu brigas em casa na infância sabe como isso dói”.

Entenda:

‌



A novela Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Relembre sete vezes em que Jale falou as verdades que todo mundo queria dizer:

Jale (Ece Özdikici) demonstrou não ter papas na língua em diversas cenas de Força de Mulher. Relembre sete vezes em que a médica falou as verdades que todo mundo queria dizer!