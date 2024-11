Levent revela para Sirin que Sarp tem uma nova identidade Ainda, no capítulo desta segunda (11), Jale aconselha Hatice a falar com a filha sobre a doação de medula Novidades|Do R7 11/11/2024 - 15h37 (Atualizado em 11/11/2024 - 15h37 ) twitter

Namorado de Sirin afirma que ela estava certa sobre Sarp Divulgação/RECORD

Nesta segunda (11), a partir das 21h, em Força de Mulher, Levent (Semi Sırtıkkızıl) conta para Sirin (Seray Kaya) que o homem que a perseguiu de carro era Sarp/Alp Karahan (Caner Cindoruk). Assustado com a descoberta, ele é obrigado a concordar com jovem: “Meu amor, você tem mesmo razão, o Sarp está vivo, como Alp Karahan”.

Hatice (Bennu Yıldırımlar) vai até a loja do bairro e pergunta para o dono o motivo de ele ter perguntado se Sirin estava bem. O rapaz, então, conta a história do dia em que Sarp apareceu ali. Arif (Feyyaz Duman) vai atrás dos homens que encomendaram as camisas para Enver (Şerif Erol).

Munir (Caner Çandarlı) escuta a conversa de Sirin e Levent e avisa o patrão. Abas entrega o dinheiro que devia para Enver, sob o olhar de Arif. Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e Yeliz (Ayça Erturan) pedem para Enver acompanhá-las nas compras. Hatice liga para Jale (Ece Özdikici) e a médica a aconselha a falar logo com Sirin sobre a doação de medula para Bahar (Özge Özpirinçci).

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Relembre toda a treta que envolveu o celular de Sarp em Força de Mulher:

share Descoberta aterrorizante! Logo no início da novela, após tentativa de suicídio de Sirin (Seray Kaya), o público acompanhou Enver (Şerif Erol) na empreitada para descobrir mentiras da filha. Ao mexer no quarto da jovem, o vovô encontra o celular de Sarp (Caner Cindoruk) escondido e se apavora com a descoberta