Nesta quinta (24) em Força de Mulher: Piril teme que Sarp encontre as fotos de Bahar E mais: protagonista revela para Ceyda que foi espancada por Sirin Novidades|Do R7 24/10/2024 - 17h55 (Atualizado em 24/10/2024 - 18h16 )

Piril teme que Sarp encontre as fotos de Bahar, Nisan e Doruk Reprodução/RECORD

No capítulo desta quinta (24) em Força de Mulher, Piril (Ahu Yağtu) fica desesperada ao ver Sarp/Alp (Caner Cindoruk) com a pasta azul nas mãos. Ela tenta disfarçar o nervoso, mas acha que o marido vai encontrar as fotos de Bahar (Özge Özpirinçci) que escondeu ali dentro.

Outros destaques

Bahar permite que Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) visitem Enver (Şerif Erol), mas diz que ela não falará mais com o padrasto.

Aos prantos, Bahar conta para Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) como foi seu encontro com Sirin na noite passada e revela que levou uma surra da irmã e ficou caída no meio da rua.

Enver se alegra com a visita dos netos.

Arif (Feyyaz Duman) conversa com Bahar e tenta fazê-la entender que não está sozinha. De forma impulsiva, ele faz uma confissão à viúva e logo vai embora.

Jale (Ece Özdikici) pede desculpas a Sirin (Seray Kaya) e a garota confessa que bateu em Bahar, deixando Hatice (Bennu Yıldırımlar) e a médica espantadas.

Hikmet (Melih Çardak) faz um acordo com Bersan (Sahra Şaş) para poder encontrar Ceyda.

A novela Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Publicidade

