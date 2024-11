No capítulo especial de Força de Mulher, Sirin fica frente a frente com Sarp Nesta quinta (31), o homem ainda dispara toda sua raiva sobre a irmã de Bahar; não perca! Novidades|Do R7 31/10/2024 - 17h55 (Atualizado em 31/10/2024 - 17h55 ) twitter

No capítulo desta quinta (31), Sarp e Sirin discutem Divulgação/RECORD

Tensão e surpresas marcam o capítulo especial de Força de Mulher nesta quinta(31). Sirin (Seray Kaya) fica completamente em choque ao dar de cara com Sarp (Caner Cindoruk) na loja próxima a sua casa.

Sem entender o que está acontecendo, Sirin não pensa duas vezes, vai atrás do “falecido” e entra no carro dele. Descontrolada ela começa a falar sem parar, enquanto Sarp não consegue conter seu ódio e vai com a moça para o cemitério.

Sirin se apavora, quer saber por que eles estão ali e Sarp despeja toda sua ira sobre ela. “Você acabou com a minha vida... Me fez perder tudo o que eu tinha... Não existe ninguém que eu odeie mais neste mundo do que você! Eu nunca tinha odiado uma pessoa tanto assim na minha vida”, dispara ele.

E ainda no episódio de hoje: Bahar (Özge Özpirinçci) e Enver (Şerif Erol) tentam ajudar Arif (Feyyaz Duman).

Mais tarde, Bahar descobre que suas colegas de trabalho fizeram um protesto e a chefe voltou atrás em sua decisão.

Hikmet (Melih Çardak) e Peyame (Selim Aygün) são levados para o hospital após serem baleados por Seyfulla (Rana Cabbar).

Sarp revela para o sogro o que aconteceu.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

